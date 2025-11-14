Simona Tagli: "Il 13 maggio sposo il padre di mia figlia"
"Aspetto il sì del padre di mia figlia per sposarmi. Abbiamo già la data, 13 maggio prossimo". Simona Tagli, ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio' nella puntata del 27 novembre, anticipa che sposerà l'imprenditore Francesco Ambrosoli, papà della sua unica figlia, Georgia. "Stiamo insieme da 20 anni, ci siamo sfidati, separati e poi riuniti senza mai smettere di essere una famiglia", dice Simona Tagli. "Adesso però - aggiunge - è venuto il momento di regolarizzare. Se tutto andrà per il verso giusto mi sposo il 13 maggio in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie