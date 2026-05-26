(Adnkronos) - Da oggi fino al 28 maggio, Siemens è protagonista a SPS Italia 2026 presso il Padiglione 5, Stand G028, con uno spazio espositivo dedicato all’evoluzione dell’automazione industriale, sempre più orientata verso modelli software-defined e AI-driven. In uno scenario produttivo caratterizzato da crescente complessità e necessità di maggiore flessibilità operativa, Siemens mostra come Industrial AI, Digital Twin e connettività industriale stiano già trasformando il modo in cui le aziende progettano, producono e gestiscono le operazioni quotidiane. In fiera, questa visione prende forma in applicazioni funzionanti – non concept – che confermano il ruolo di Siemens quale leader tecnologico e di mercato nell’automazione e tech partner nella nuova era dell’Industrial AI, al fianco delle imprese per abilitare un’automazione sempre più intelligente, sicura, sostenibile, integrata e data-driven.

Cuore di questo approccio è Siemens Xcelerator, la piattaforma digitale aperta che integra hardware, software, Industrial AI e un ecosistema di partner tecnologici per accelerare la trasformazione digitale dell’industria. Attraverso tale ecosistema, Siemens porta a Parma applicazioni sviluppate insieme a OEM, system integrator e partner industriali, mostrando come l’intelligenza artificiale stia passando dalla dimensione sperimentale a un utilizzo concreto nei processi produttivi.

Tra le applicazioni più avanzate presenti nello stand di SPS Italia 2026 spicca una delle prime applicazioni di logica di controllo basata su AI di una macchina flowpack sviluppata da IMA Record S.p.A. Il cuore della macchina è il confezionamento continuo di prodotti e nel rispetto del comune obiettivo di sostenibilità sarà fatto con un materiale d’incarto idoneo al riciclaggio. La logica di controllo basata su AI gestisce i set point di velocità e accelerazione dei nastri di alimentazione. Questa logica è basata su reti neurali addestrate in ambiente simulato sfruttando il digital twin della macchina. Questa parte di codice non viene più programmata manualmente, ma appresa attraverso l’addestramento dell’algoritmo AI, rendendo la macchina più flessibile nella gestione di prodotti differenti e riducendo attività di test, tempi di avviamento e sprechi produttivi. La macchina flowpack con Intelligent Infeed basato su AI funzionerà live sullo stand Siemens.

In fiera, Siemens dedica ampio spazio anche all’evoluzione dell’ingegneria industriale e del motion control. Le demo dedicate alla SIMATIC Robot Library mostrano come robot industriali e collaborativi possano essere programmati all’interno dello stesso ambiente di automazione della macchina grazie alla Standard Robot Command Interface, recentemente adottata anche da KUKA, semplificando integrazione, commissioning e gestione operativa. Parallelamente, le applicazioni Motion Control evidenziano l’integrazione tra motori, azionamenti e CPU tecnologiche Siemens per velocizzare progettazione, configurazione e avviamento delle applicazioni di movimentazione complesse.

L’area engineering dello stand ospita il lancio italiano di Eigen Engineering Agent, la nuova soluzione di AI generativa annunciata da Siemens ad Hannover Messe 2026. Integrato direttamente all’interno di TIA Portal, Eigen Engineering Agent è progettato per operare negli ambienti di engineering reali, generando codice PLC e HMI, configurazioni hardware e attività ripetitive attraverso interazione in linguaggio naturale. A differenza dei tradizionali assistenti AI generativi, la soluzione è in grado di pianificare, eseguire e validare attività di automazione end-to-end, con incrementi di efficienza fino al 50% nelle attività di engineering dell’automazione. Attualmente sono già attivi oltre 100 progetti pilota, di cui 18 in Italia.

Lo stand offre anche uno sguardo sull’evoluzione futura dell’Industrial AI attraverso la Robostar Kitting Cell, un concept di Fabbrica Autonoma in cui diversi agenti AI coordinano attività produttive e logistiche reagendo autonomamente a eventi imprevisti o anomalie di processo. La demo mostra il passaggio dall’AI generativa all’AI agentica: i sistemi riconoscono anomalie, simulano scenari alternativi tramite Digital Twin e implementano autonomamente la soluzione più efficace. La comunicazione tra la cella robotica e l’AGV avviene attraverso la collaborazione tra Siemens e TIM che mette a disposizione il proprio know-how specialistico sulle soluzioni di connettività evoluta, dimostrando l’applicabilità della tecnologia anche in ambienti outdoor o geograficamente estesi.

Accanto all’automazione, Siemens presenta anche applicazioni dedicate all’elettrificazione intelligente e alla gestione energetica, soluzioni per distribuire energia intelligente e sostenibile. Un quadro elettrico, sviluppato insieme a General Com, e tecnologia di bassa tensione evoluti monitorano in tempo reale i consumi energetici dello stand attraverso Energy Manager Pro; mentre una soluzione di supervisione basata su realtà aumentata consente di visualizzare dati, diagnostica e stato dei dispositivi direttamente sull’impianto fisico.

Una customer story operativa con dati live di impianto, in scena a SPS Italia: beanTech presenta insieme a Pittarc, azienda del Gruppo Pittini e riferimento da oltre 40 anni nella produzione di fili per saldatura, una soluzione Industrial Edge e cloud-based per la raccolta e l’analisi dei dati produttivi, che ha consentito di ridurre un difetto critico dal 64% al 3% attraverso sistemi di monitoraggio real-time e modelli predittivi di qualità.

Quella presentata da Siemens e beanTech in fiera non è solo una demo tecnologica, ma un esempio di come l’innovazione, quando supportata da un ecosistema solido, diventi metodo: integrato nei processi, misurabile nei risultati, replicabile nel tempo.

A SPS Italia 2026 trova spazio anche l’ecosistema Siemens Xcelerator con partner impegnati nello sviluppo di applicazioni industriali avanzate. Engineering Industries eXcellence (Eng IndX), la divisione di Engineering dedicata alla digitalizzazione industriale e partner ufficiale Siemens, affianca da oltre vent'anni i principali attori del manifatturiero discreto e di processo nella trasformazione dei modelli operativi, integrando il portafoglio Siemens Xcelerator con una profonda esperienza consulenziale e di deployment. In occasione di SPS Italia 2026, Eng IndX presenta The Thinking Factory, un approccio alla fabbrica intelligente costruito su cinque direttrici: intelligenza artificiale a bordo macchina per il controllo qualità in tempo reale, Digital Twin industriale per la simulazione di prodotto e processo, GenAI a supporto di operatori e team di manutenzione, convergenza ET/IT/OT dalla domanda del cliente al floor produttivo, e cybersecurity e sostenibilità integrate nell'architettura fin dalla progettazione. Ogni scenario di trasformazione viene modellato, simulato e quantificato finanziariamente prima di diventare un investimento. Con un approccio pragmatico e orientato ai risultati, Eng IndX rende la transizione verso l'era dell'AI industriale una leva concreta per rafforzare le performance operative e la competitività dei produttori italiani.

Numerosi infine sono gli appuntamenti che vedono Siemens tra i protagonisti della Fiera, tra workshop, convegni e tavole rotonde dedicati all'innovazione. ''Con la sua partecipazione a SPS Italia 2026, -si sottolinea in una nota- Siemens conferma così il proprio impegno nel supportare l’industria italiana verso una manifattura più intelligente e sostenibile, in cui software, automazione e I Industrial AI convergono per rendere le tecnologie industriali sempre più integrate''.