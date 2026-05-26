Da oggi la condotta Coghinas 1 riprende la piena operatività grazie ai lavori eseguiti dall'Ente acque della Sardegna (Enas) sul primo tratto che è rimasto inattivo per oltre 15 anni. Si tratta di interventi per un valore complessivo di 85 milioni di euro, di cui 66 milioni finanziati con il Pnrr e 19 milioni di fondi regionali, che porteranno numerosi vantaggi in termini di funzionalità del sistema Coghinas, riduzione significativa delle perdite e dei disagi in caso di eventuali riparazioni.
I lavori eseguiti sui primi 15 chilometri, 7 sul
Coghinas 1 e 8 sul Coghinas 2, sono inoltre propedeutici al
proseguimento degli interventi sull'intero sistema. L'assessore dei
Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato l'opera ai sindaci del
territorio, tra cui il primo cittadino e sindaco della città
metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia e il sindaco di Porto
Torres Massimo Mulas.
"A partire da oggi abbiamo una condotta che
riprende a lavorare a pieno regime dopo 15 anni in cui il primo
tratto era stato disattivato perché arrivato a fine vita - spiega
Piu - è un passaggio fondamentale che, oltre a rendere pienamente
attiva la condotta, rappresenta un primo significativo avvio per la
riqualificazione complessiva di una infrastruttura che ha oltre 50
anni e che ha manifestato ampiamente i segni del tempo.
Stiamo ripristinando la funzionalità del primo
tratto del Coghinas 1 che va da Santa Maria Coghinas a Punta
Tramontana dove c'è l'interconnessione con Coghinas 2. Proprio
l'interconnessione - evidenzia - è un nodo fondamentale perché, a
partire da oggi ogni qualvolta si presenti un malfunzionamento che
richiede un'interruzione dell'erogazione dell'acqua nella condotta
Coghinas 1, l'utenza sarà servita da Coghinas 2".
I vantaggi immediati, oltre al rispristino
dell'intera funzionalità del Coghinas 1 e alla diminuzione di...