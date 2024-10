Siamaggiore, incidente sulla strada stradale 131: ci sono feriti

Questa mattina, sulla strada statale 131 nei pressi di Siamaggiore, si è verificato un incidente che ha causato grande spavento ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza. L’incidente, avvenuto intorno alle 6:30, ha visto il ribaltamento di una delle due auto coinvolte, dopo uno scontro violentissimo le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale. La dinamica precisa non è stata ancora chiarita, ma potrebbe trattarsi di una manovra azzardata o della perdita di controllo di uno dei due mezzi. L’urto è stato così forte che ha richiesto la chiusura temporanea della strada, per circa tre ore, al fine di consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Uno dei feriti è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso, a causa dei traumi riportati. Nonostante iniziali preoccupazioni, gli accertamenti diagnostici hanno escluso rischi per la vita del conducente, che resta comunque sotto osservazione. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, insieme ai soccorritori

