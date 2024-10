Pietro Mastino, il saluto commosso del sindaco di Montresta

Il sindaco di Montresta, Salvatore Salis, ha espresso a nome suo e dell’intera comunità il più sincero cordoglio ai familiari di Pietro Mastino, il carabiniere 55enne tragicamente scomparso questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale Alghero-Olmedo. Poche ore fa, anche il Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC) ha manifestato il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia del militare, unendosi al lutto che ha colpito l’Arma e le comunità di Olmedo e Montresta. “Di fronte ad una tragedia come quella che oggi colpisce la nostra Comunità non si può che rimanere attoniti e sgomenti – ha affermato il sindaco -. Se ne va un altro figlio di Montresta, ancora troppo giovane, tradito da un destino beffardo. Se ne va un uomo delle Istituzioni che, dopo una lunga carriera, guardava con serenità all’imminente pensione. Ma se ne va, soprattutto, il figlio di una mamma che, come tutte le mamme del Mondo, mai avrebbe immaginato di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Consapevoli che non c’è niente che possa lenire il loro dolore, ci

