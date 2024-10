Problemi di sicurezza a Marrubiu, dove in via Toscana, di fronte al numero civico 14, si è aperto un buco nel manto stradale. La situazione è diventata preoccupante, poiché il cedimento dell’asfalto, che di giorno in giorni diventa sempre più ampio, potrebbe rappresentare un rischio per gli automobilisti e i pedoni che transitano nella zona.

I residenti della via hanno segnalato il problema, chiedendo un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per riparare il danno e garantire la sicurezza stradale. Un’adeguata manutenzione delle strade è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un transito sicuro in tutta la comunità.

I cittadini fanno appello al Comune affinché intervenga al più presto per ripristinare la strada e garantire la sicurezza di tutti. Sottolineano l’importanza di una pronta soluzione al problema del cedimento dell’asfalto, evidenziando come un intervento tempestivo possa prevenire possibili incidenti e migliorare le condizioni di transito per automobilisti e pedoni.