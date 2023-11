Si accendono le luci del Natale nell’Oristanese. A Terralba attesa per il grande abete

Oristano

Tornano le luminarie a Ghilarza, dopo la rinuncia dell’anno scorso. Conferme da Cabras e Oristano



Nell’Oristanese si ricrea la magia del Natale. Venerdì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, come da tradizione si accenderanno le luci del grande abete di piazza Cattedrale, a Terralba. L’imponente albero addobbato è da tempo un’attrazione nel periodo delle feste, tanto che sono diversi i curiosi che ogni anno, dai paesi vicini, fanno tappa nella cittadina per ammirarlo. “Ormai l’illuminazione dell’albero è diventata un appuntamento fisso”, ha detto il sindaco Sandro Pili, “la comunità intera attende questo momento”.

“Stiamo ultimando il programma natalizio, in collaborazione con la Pro loco”, ha annunciato l’assessora al commercio e ai mercati del Comune di Terralba, Rosella Orrù. “Ci saranno senz’altro i mercatini, sempre in piazza Cattedrale. Abbiamo pensato anche ad attività per i bambini, stiamo definendo tutto”. L’8 dicembre, e poi ancora domenica 10, domenica 17 e venerdì 22, i mercatini saranno aperti dalle 10 alle 20.30.

Nel 2022 Ghilarza aveva rinunciato alle luminarie a causa dell’alto costo dell’energia, quest’anno si torna però alla tradizione. “L’emergenza bollette è rientrata”, ha spiegato il sindaco Stefano Licheri, “metteremo le luminarie. Ci farebbe piacere destinare qualche risorsa in più per regalare al paese un bel clima di festa e dare un segnale di ripresa e di fiducia”.

Nel centro del Guilcier, domenica 17 dicembre ci sarà la tredicesima edizione di Arte&Sapori, che quest’anno ospiterà la Sagra de Sos Culurzones e il Festival dell’Unione folcrorica sarda. “Vorremmo incrementare il contributo da destinare alla Pro loco per l’organizzazione di questo appuntamento natalizio”, ha concluso Licheri.

Luci natalizie anche a Cabras. “Illumineremo le piazze e le vie principali di Cabras e Solanas, ma anche le chiese”, ha detto l’assessore alla cultura e allo spettacolo, Carlo Trincas, “e in piazza Don Sturzo ci sarà il villaggio di Babbo Natale, sabato 23 dicembre. La spesa preventivata per le luminarie è di oltre 15.000 euro. È giusto dare un segnale e non rinunciare”.

Le luci, tra le altre, verranno installate nelle piazze Ravenna, Eleonora, Principe di Piemonte, Azuni, Vittorio Emanuele e Don Sturzo. Nei giorni prima di Natale a Cabras ci sarà anche un evento organizzato da Comune e Consulta giovani.

A Oristano, come annunciato, niente più stella cometa luminosa in piazza Roma: al suo posto ci sarà un grande Babbo Natale colorato , a led. In centro città, probabilmente in piazza Cattedrale, è previsto un albero alto nove metri, anche quello con luci a led. Le luminarie verranno accese a inizio dicembre. E per capodanno Comune e Pro loco proporranno una tre giorni di eventi , all’insegna della musica.

Lunedì, 27 novembre 2023