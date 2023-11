Sbanda, sfiora un’altra auto e finisce contro il guardrail: un ferito sulla Statale 131

Marrubiu

Soccorso da un’ambulanza del 118

Un uomo è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 131, in direzione Sassari, all’altezza di Sant’Anna di Marrubiu.

Viaggiava a bordo della sua auto, una Smart, quando per cause non ancora chiarite ha perso il controllo, ha sbandato e ha finito la corsa sul guardrail centrale.

Prima dell’impatto la Smart ha sfiorato un’altra auto, una Volkswagen Golf, colpendola sullo specchietto.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del servizio di 118, la polizia stradale e l’Anas. Il traffico è stato rallentato per un breve periodo, fino alla rimozione della Smart.

Nei giorni scorsi diversi altri incidenti si sono verificati lungo la 131 nel territorio provinciale di Oristano, in entrambi i sensi di marcia.

Lunedì, 27 novembre 2023