Simaxis, il Comune distribuisce le decorazioni natalizie ricevute in regalo

I cittadini possono richiederle e usarle per rendere il paese ancora più festoso. “È in effetti un’iniziativa sulla falsariga di Simaxis in fiore, nella quale tutti sono invitati ad abbellire il paese con piante e arredi verdi”, ha aggiunto il sindaco. “Come Comune ci occupiamo dei consueti addobbi, come le luminarie installate, mentre i cittadini, attività commerciali e le associazioni potranno dare sfogo alla loro creatività con i materiali messi a disposizione”.

“L’offerta del nostro concittadino ci è arrivata un po’ di tempo fa e l’abbiamo subito accolta”, ha spiegato il sindaco, Giacomo Obinu. “Aveva in magazzino numerosi addobbi natalizi, luminarie, alberi, ghirlande e tanto altro e ha deciso di metterle a disposizione della comunità”.

Grazie a un generoso regalo arrivato con qualche settimana di anticipo, a Simaxis i cittadini e le associazioni – oltre al Comune – avranno tante decorazioni a disposizione per dare al paese un tocco più natalizio.

La richiesta per le decorazioni natalizie può essere inoltrata via WhatsApp al numero 346.2190.724: sia privati che attività commerciali dovranno indicare il proprio nome e l’indirizzo. I richiedenti saranno ricontattati in ordine di prenotazione e informati sui turni di ritiro (dal lunedì al mercoledì, tra le 10 alle 12 e tra le 15,30 e le 17).

“Alcuni si sono già recati presso la zona artigianale a ritirare qualche decorazione. C’è ancora tempo per accogliere nuove richieste: noi stessi come Comune decoreremo i nostri spazi”, ha concluso Obinu. “È sempre bello che i cittadini facciano la propria parte per rendere il paese ancora più accogliente”.

Lunedì, 27 novembre 2023