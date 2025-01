Sfida Cruciale per l'Hermaea Olbia: Al Geopalace Arriva il Melendugno

Una nuova sfida all’orizzonte per l’Hermaea Olbia, pronta ad affrontare la Narconon Volley Melendugno nel 7° turno di ritorno della Serie A2 Femminile di volley. L’appuntamento è fissato per domenica 19 gennaio alle ore 17 presso il Geopalace di Olbia.

Alla Caccia della Pool Promozione

Dopo due sconfitte consecutive – al tie break contro Padova e contro Offanengo – le aquile tavolarine puntano a conquistare punti preziosi per mantenere viva la rincorsa alla zona Pool Promozione, attualmente distante 5 lunghezze.

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 17 novembre scorso, quando l’Hermaea vinse in Salento con un netto 3-0 (24-26, 21-25, 18-25). Quella vittoria segnò l’inizio di una serie positiva di quattro successi consecutivi che permisero alle biancoblù di consolidare la posizione in classifica.

Melendugno in Forma Smagliante

La Narconon Volley Melendugno si presenta come un avversario di alto livello. La squadra allenata da coach Simone Giunta arriva a Olbia forte di cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta in quattro set contro Trento al "Sanbapolis". Melendugno non perde dallo scorso 8 dicembre e si trova attualmente al terzo posto nel Girone B con 30 punti, ben 10 in più dell’Hermaea.

Nelle fila della Narconon militano due ex giocatrici dell’Hermaea: le schiacciatrici Jessica Joly e Ilaria Maruotti, che sicuramente vorranno lasciare il segno.

Le Parole di Coach Guadalupi

“Bisogna utilizzare la delusione derivata dalla sconfitta contro Offanengo e trasformarla in cattiveria agonistica per il prossimo impegno”, ha dichiarato coach Dino Guadalupi. “Nell’ultima gara abbiamo avuto la possibilità di allungare la partita, ma abbiamo reagito passivamente alle difficoltà invece di aggredire il risultato. Ora dobbiamo fare più di quanto già fatto per superare le difficoltà come squadra.”

Guadalupi ha sottolineato l’importanza di gestire il servizio e la fase break, oltre a mantenere lucidità e aggressività in attacco per contrastare un avversario che eccelle in questo fondamentale.

Dettagli del Match

Quando : Domenica 19 gennaio 2025, ore 17:00

Dove : Geopalace di Olbia

Arbitri : Deborah Proietti, Azzurra Marani

Video Check: Simone Manconi

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito Volleyball World.

Un Appello ai Tifosi

L’Hermaea Olbia conta sul calore del proprio pubblico per affrontare al meglio questa sfida cruciale. Non mancate a questo importante appuntamento per sostenere le aquile tavolarine nel loro cammino verso la Pool Promozione!

