Oristano

Le imprese per due anni dovranno anche raccogliere i rifiuti abbandonati



Sono stati aggiudicati i lavori di sfalcio dell’erba e della vegetazione spontanea lungo le strade provinciali – circa 1.000 chilometri – per le annualità 2024 e 2025. Gli interventi inizieranno subito, a cominciare dalla viabilità verso le località di mare, in previsione del probabile aumento del traffico in occasione delle festività pasquali. Ne ha dato notizia la Provincia di Oristano.

Due i lotti funzionali del servizio oggetto del bando di gara, finanziato con fondi del bilancio provinciale per le due annualità. Il lotto 1, che comprende i circoli 1 e 4, è stato aggiudicato per l’importo complessivo di 608.310,78 euro all’operatore economico Solam, con sede a Oliena, in avvalimento con l’impresa Solam di Fele A. & C. snc.

Il lotto 2, che comprende i circoli 2 e 4, è stato invece aggiudicato, per un importo complessivo di 634.303,32 euro, all’operatore economico Sages – Sarda Appalti Gestione Servizi società cooperativa a r. l., con sede a Buddusò.

Le ditte aggiudicatarie dovranno assicurare il servizio di sfalcio e decespugliamento di vegetazione (erba, rovi, cespugli, macchia mediterranea, canne ecc.) nelle banchine e pertinenze stradali