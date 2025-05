(Adnkronos) - Si chiude oggi, domenica 25 maggio, la 38esima giornata di Serie A. Dopo le prime 4 partite tra venerdì e sabato (Napoli-Cagliari e Como-Inter per lo scudetto, oltre alle ininfluenti Milan-Monza e Bologna-Genoa), tocca alla corsa Champions e alla lotta salvezza. Alle 20:45 tocca ad Atalanta-Parma, Lazio-Lecce, Venezia-Juve, Udinese-Fiorentina, Torino-Roma ed Empoli-Verona.

SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA

Ma dove vedere la 38esima giornata di Serie A? Torino-Roma, Atalanta-Parma e Udinese-Fiorentina saranno visibili in esclusiva su Dazn (ma anche al canale 214 di Sky, per gli abbonati Sky con Zona Dazn). Partite visibili anche in streaming sull’app di Dazn.

Venezia-Juve, Lazio-Lecce ed Empoli-Verona saranno trasmesse su Sky e Dazn (e in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e Now).