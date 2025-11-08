Serie A, oggi Juventus-Torino - Diretta

La Juventus torna in campo nel derby della Mole. Oggi, sabato 8 novembre, il club bianconero sfida il Torino - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium nell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio interno contro lo Sporting Lisbona, gara finita 1-1 in Champions League, mentre in campionato ha battuto la Cremonese per 2-1 nell'ultimo turno. Per quella di Baroni invece pareggio per 2-2 a Pisa.

Nel prossimo turno di campionato la Juventus volerà al Franchi per sfidare la Fiorentina, mentre il Torino ospiterà il Como.