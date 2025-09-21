Serie A, oggi il derby Lazio-Roma - La partita in diretta

(Adnkronos) - Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 21 settembre, si gioca il derby Lazio-Roma all'Olimpico. La stracittadina inizierà alle 12:30 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

I giallorossi hanno raccolto 6 punti nelle prime tre giornate di Serie A, ma sono reduci dal ko contro il Torino. Dall'altra parte, la squadra di Sarri ha conquistato solo 3 punti, rimediando due sconfitte contro Como e Sassuolo.

Nella prossima giornata di campionato, la Roma affronterà il Verona in casa. Per la Lazio, trasferta a Marassi contro il Genoa.