Serie A, oggi Bologna-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla
Il Napoli torna in campo. Oggi, domenica 9 novembre, i campioni d'Italia affrontano il Bologna allo stadio Dall'Ara nell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Conte va a caccia dei tre punti per mantenere il primato in campionato, mentre i rossoblù di Italiano dovranno dare continuità all'imbattibilità delle ultime 9 gare (coppe comprese). Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.
Bologna-Napoli, orario e probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni di Bologna-Napoli, in campo oggi alle 18:
Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano
Napoli (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
Bologna-Napoli, dove vederla
Bologna-Napoli sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.
