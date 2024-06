Serata di risate e satira al Teatro comunale di Terralba

Il Teatro comunale di Terralba si prepara ad accogliere una serata di risate e allegria con il Teatro delle Gocce. In occasione del gran finale del laboratorio adulti base 2023/24, la compagnia porta in scena la commedia brillante “Agenzia NLG – Non Lavoriamo Gratis”. L’evento si svolgerà in due spettacoli, alle ore 19 e alle 21:30, giovedì 4 luglio. La commedia, scritta da Massimo Meneghini e David Conati, promette di essere una satira pungente sul mondo del lavoro. Ricca di colpi di scena e situazioni esilaranti. Ambientata in una strampalata agenzia interinale, dove imbrogli e complotti sono all’ordine del giorno, la trama si dipana tra annunci improbabili, smercio di curriculum vitae farlocchi e personaggi disperati in cerca di una nuova opportunità professionale. Il Teatro delle Gocce, noto per il suo approccio fresco e innovativo alla recitazione, ha coinvolto un cast eclettico e dinamico, capace di dare vita ai personaggi più disparati che popolano l’ufficio dell’Agenzia NLG. Dai disoccupati in cerca di riscatto personale, alle impiegate agli antipodi, alla donna

