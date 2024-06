Cabras, tragedia sfiorata in spiaggia: salvi due bagnanti

A Cabras, due bagnanti in pericolo sono stati salvati e riportati in salvo grazie all’intervento di altre persone presenti sulla spiaggia. Domenica pomeriggio i due rischiavano di essere trascinati dalle onde a San Giovanni di Sinis. Fortunatamente, poco dopo che erano usciti dall’acqua, è arrivato anche il personale della Capitaneria di Porto, allertato dalla chiamata di soccorso ricevuta in precedenza.

La spiaggia in questione è provvista di un chiosco attrezzato con dispositivi di salvataggio, e i presenti hanno utilizzato una ciambella e una fune per aiutare i bagnanti in difficoltà a raggiungere la riva. Questo episodio sottolinea l’importanza di prendere precauzioni, specialmente considerando i rinforzi di vento di maestrale previsti in questi giorni.

Alcune aree delle spiagge possono essere più pericolose di altre, pertanto è consigliabile evitare di allontanarsi troppo dalla riva o addirittura di fare il bagno se non si è familiari con le condizioni del mare. Inoltre, nelle prossime ore è previsto un aumento del mare mosso, quindi è fondamentale agire con massima cautela e prudenza.

