Serata della leva a Ghilarza, ma la festa esagerata provoca disagi e proteste

Ghilarza

“Musica ad alto volume, petardi, bestemmie e alla fine una discarica di rifiuti”

Per i più giovani è stata grande festa, ma per i residenti in via Sas Cortiggheddas, a Ghilarza, una iniziativa della leva ha comportato una notte in bianco e un risveglio tra i rifiuti, che qualcuno considera inaccettabile.

“Hanno iniziato da circa le 22,45 a mettere musica altissima con un impianto stereo tipo discoteca. Non bastasse questo, si son messi pure a esplodere petardi e fuochi d’artificio dalle 2 del mattino”, racconta un residente. “Tanti ragazzi hanno usato tutta la via come un gabinetto a cielo aperto. E son rimasti cosi fino le sei del mattino, tra urla, bestemmie e chi giocava alla morra”.

“Alla fine della festa hanno lasciato una discarica di rifiuti”, racconta il testimone, con la conferma dalle foto. “È un problema che abbiamo da anni, da quando viene concesso ai ragazzi della leva un garage nella zona”.