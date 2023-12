Porto turistico da sgomberare prima dei lavori. I pescatori traslocano da Torre Grande a Santa Giusta?

Oristano

Si cerca una soluzione anche per le 400 barche dei diportisti

Inizieranno nei prossimi mesi i lavori di riqualificazione e potenziamento del porto turistico di Torre Grande. Prima però la struttura – che attualmente ospita oltre 400 barche da diporto e 150 da pesca – dovrà essere svuotata. E questo non potrà accadere certamente nel giro di poche settimane.

Si sta già cercando una sistemazione temporanea per le imbarcazioni. E se per i diportisti le Marine Oristanesi – la società che gestisce il porticciolo – ha già preso contatti con tutti i porti della costa occidentale dell’isola per verificare la disponibilità di posti liberi, per i pescatori invece la soluzione più accreditata sembra quella del porto industriale di Oristano-Santa Giusta.

“Per i pescatori”, conferma il presidente di Marine Oristanesi, Gianni Salis, “abbiamo trovato la disponibilità del porto industriale da parte dell’Autorità marittima e di quella portuale. Adesso dovremo però capire quali potrebbero essere gli spazi, i tempi e le condizioni”.

