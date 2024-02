Cagliari

Operazione della Forestale

La Forestale ha sequestrato nel Cagliaritano 11 chilogrammi di gonadi di riccio confezionate illegalmente, 3.000 ricci sotto misura e 12 chilogrammi di pesce. In totale sono state contestate nove violazioni amministrative per complessivi 22.000 euro e sono state segnalate due occupazioni di suolo pubblico.

L’operazione si è concentrata a Cagliari e Quartu Sant’Elena, i maggiori centri di commercializzazione del riccio di mare in Sardegna.

In due ristoranti cagliaritani sono stati sequestrati complessivamente 3 chili di gonadi di ricci di mare senza etichettatura, di cui era ignota la provenienza, in violazione, oltre delle norme specifiche sul prelievo e commercializzazione della specie, anche di quelle a tutela del consumatore.

In tre banchetti di vendita ambulante, invece, sono stati sequestrati circa 3.000 ricci, tutti di misura inferiore a quella consentita.

Inoltre, in un banchetto di vendita nel litorale di Quartu, le gonadi contenute in una borsa frigo erano nascoste in un tombino da cui venivano prelevate a richiesta dei clienti: questo lo stratagemma utilizzato per eludere i controlli e, soprattutto, evitare i sequestri. In questo modo i consumatori acquistavano prodotti privi di tracciabilità e confezionati in violazione delle norme sulla conservazione e igiene. Nella stessa operazione, infine, in un ristorante di Cagliari sono state sequestrati 12 chili di pesce congelato di cui è risultata ignota la provenienza.

La Forestale ha sottolineato che per confezionare un chilo di gonadi con i ricci sotto misura, pressoché gli unici che ormai si trovano nei fondali, sono necessari circa 1.000 ricci, i quali non arriveranno a contribuire al ciclo riproduttivo. È dunque evidente il danno cagionato contro la sopravvivenza della specie e la biodiversità degli habitat marini. Anche l’acquisto di confezioni di gonadi rende il consumatore responsabile della violazione insieme al commerciante. Le sanzioni nei casi più gravi sono di 2.000 euro.

L’operazione, finalizzata sia alla tutela del mare che dell’igiene degli alimenti, è stata eseguito dalle Basi navali di Cagliari e Villasimius e da diversi reparti coordinati dal Servizio Ispettorato di Cagliari.

Il Corpo Forestale invita consumatori ed esercenti ad acquistare e commercializzare ricci di mare di misura esclusivamente superiore ai 5 centimetri, evitando l’acquisto e la somministrazione di “polpa di riccio” in confezioni prive di sigilli ed etichettatura, che garantiscono invece la provenienza, l’osservanza delle norme igieniche e la sostenibilità ambientale.

Giovedì, 8 febbraio 2024