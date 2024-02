Sanità Annuncio della Asl 5

Foto d'archivio

Cabras

Annuncio della Asl 5

Questa settimana Cabras rimarrà senza guardia medica per la terza notte: domenica 11 febbraio il turno non sarà coperto.

Ad annunciarlo la direzione generale della Asl 5, che ha invitato i cittadini del paese del Sinis a rivolgersi ai punti di guardia medica dei paesi limitrofi.

Come comunicato dalla stessa Asl, questa settimana non sono stati coperti i turni di lunedì 5 e mercoledì 7 febbraio. Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha precisato che i soli due titolari del servizio non sono sufficienti a coprire tutti i turni del mese.

Giovedì, 8 febbraio 2024

commenta