Oristano

Dopo la nascita di un gruppo social, pronto un dossier

Dal virtuale al reale. Sono pronte a marciare sulla Asl le mamme oristanesi riunite nel gruppo Facebook “Sos pediatri Oristano e Provincia 2024”, dove in pochi giorni sono state raccolte numerose testimonianze di situazioni di estremo disagio ed emergenza, in particolare per i bambini con gravi patologie, a causa della carenza di medici pediatri.

“Porteremo un resoconto alla Asl, una decina di fogli con i post più significativi e chiederemo di incontrarci quale rappresentanza del gruppo e tenerci informati sulla situazione attuale”, ha annunciato l’amministratrice del gruppo, Simona Capriotti, che ha creato la rete sui social “un po’ per disperazione e un po’ per rabbia”.

“Il gruppo conta 1100 persone”, continua, “e ci sono situazioni molto delicate: bimbi oncologici, autistici e molte famiglie non hanno nemmeno loro il medico di base”.

“Fate presente che in mezzo a questi bambini ci sono anche bimbi disabili”, il commento di una mamma con un bimbo autistico di 3 anni. “Questi bambini oltre ad avere necessità di cure come tutti gli altri bambini, spesso hanno bisogno di certificati e piani terapeutici”. È il caso di un