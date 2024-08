Seneghe, dialogo sul welfare al Cabudanne de sos poetas

Il linguaggio non è mai neutrale. Ogni parola, ogni espressione racchiude in sé un potere nascosto, un significato che va oltre la superficie. E proprio su questo tema si concentrerà l’evento di questa sera alla Domo de sa Poesia di Seneghe, dove Roberto Ciccarelli, scrittore, filosofo, blogger e giornalista, presenterà il suo ultimo libro, L’odio dei poveri (Ponte alle Grazie, 2023), nell’ambito della ventesima edizione del Cabudanne de sos poetas. Il saggio di Ciccarelli rappresenta un’acuta inchiesta politico-filosofica che si addentra nelle pieghe più profonde del welfare, decostruendo le dinamiche di potere che si celano dietro termini d’uso comune come “inclusione attiva”, “reddito di cittadinanza” e “povertà assoluta”. Questi concetti, apparentemente tecnici e neutrali, sono in realtà intrisi di una carica politica e sociale che li rende strumenti di controllo e marginalizzazione. Ciccarelli, con il suo sguardo critico, svela come il linguaggio del welfare sia diventato un dispositivo di potere, in grado di definire e confinare l’esistenza delle persone in categorie predefinite, spesso senza via di scampo. Il dibattito,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie