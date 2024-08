Oristano, lavori nel parcheggio dell'ospedale San Martino

La direzione sanitaria dell’ospedale San Martino di Oristano ha comunicato che oggi, mercoledì 28 agosto, l’ingresso principale del presidio ospedaliero cittadino da via Rockefeller sarà chiuso al pubblico a causa di alcuni lavori di manutenzione. Questa chiusura temporanea comporterà delle modifiche all’accesso alla struttura ospedaliera, sia per i dipendenti che per i cittadini. Per tutta la durata dei lavori, sarà possibile accedere all’ospedale attraverso un ingresso secondario, situato sempre in via Rockefeller, a circa cento metri di distanza dall’entrata principale, in prossimità di via Gabriele d’Annunzio. Solitamente chiuso, questo accesso verrà aperto in via straordinaria per consentire l’ingresso dei visitatori e dei pazienti. Inoltre, l’accesso carrabile ai parcheggi di via Rockefeller sarà riservato esclusivamente alle categorie più fragili: portatori di handicap, pazienti in dialisi, donne in stato di gravidanza, ambulanze e pazienti diretti al pronto soccorso. Per il personale ospedaliero, sarà vietato l’uso di questi parcheggi, e sarà loro richiesto di utilizzare il parcheggio posteriore dell’ospedale. Per agevolare il flusso degli utenti e fornire le

