Oristano, nuovo appuntamento con Miniere Sonore: il programma

Giovedì 29 agosto si apre a Oristano la diciassettesima edizione di Miniere Sonore, il festival che esplora i nuovi linguaggi musicali e che, organizzato dall’associazione Heuristic con la direzione artistica di Stefano Casta, fino a sabato 31 proporrà nello spazio del chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni dieci concerti ad ingresso gratuito di artisti della scena locale, nazionale e internazionale, con tanti progetti originali e nuove uscite discografiche. La prima serata del festival si aprirà giovedì 29 agosto alle 21 con il chitarrista sardo Raffaele Matta che presenterà il suo progetto “This is water”. Sarà una performance musicale ma anche teatrale e scenografica. Una sintesi di improvvisazione, composizione, suoni elettroacustici e sensibilità ambient, dove una serie di installazioni sonore che riproducono in diversi modi le possibilità timbriche dell’acqua interagiscono con il suono della chitarra elettrica dell’artista cagliaritano, in un viaggio attraverso il suono, il gesto e lo strumento. La serata proseguirà con Michele Bondesan e Luca Perciballi. Nel segno della sperimentazione, “Tapestry” è una riflessione sulla ripetizione e la texture. Attraverso

