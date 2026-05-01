- CAGLIARI, 01 MAG - Dai margini al centro della scena. Il tema
legato agli "Esclusi" è il filo conduttore della sesta edizione di
Non è teatro. La rassegna-festival, partita ad aprile, propone
dall'8 all'11 maggio a Cagliari a Casa Saddi quattro giornate di
spettacoli e incontri tra teatro, musica e performance.
Curata da Fabio Marceddu e Antonello Murgia de
il teatro dallarmadio si articola in un percorso attraverso i
diversi linguaggi artistici "per aprire uno spazio in cui le storie
possano emergere, anche quando restano ai bordi, fuori dallo
sguardo dominante", sottolineano Marceddu e Murgia.
Si parte l'8 maggio alle 20.30 con il ritorno,
in una veste rinnovata, de Il virile in vinile - La massa è
sfinita, di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia del Teatro
dallarmadio, in anteprima prima del debutto nazionale che si terrà
a Rimini il 26 settembre all'interno del Festival Le voci
dell'anima.
Il 9 maggio Rossolevante presenta L'abistada di
e con Juri Piroddi, seguito da una proposta scenica in cui "il
tempo si rompe, si dilata e si ricompone", per poi lasciare spazio
a Il mio capolavoro - Margherita Sarfatti. Il genio all'ombra del
Duce di Susanna Mameli, con Marta Proietti Orzella: ritratto di una
figura complessa, a lungo rimossa, restituita nella sua ambiguità e
forza.
Il 10 maggio il focus è sul tema portante
dell'esclusione: Io odio (Apologia di un bulloskin) di
SantiBriganti, con Luca Serra Busnengo, affronta la violenza e le
derive sociali, mentre Why di Daniel Dwerryhouse si muove tra le
domande aperte dell'identità contemporanea. "Parlare di esclusione
oggi — sottolineano i due curatori della rassegna - significa
interrogarsi su ciò che la società respinge, ma anche su ciò che
sceglie di non vedere".
...
Leggi tutto su Ansa Sardegna