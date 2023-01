Selargius, rubano trucchi e specchietti da China City: “Care ragazze, ci penserà il karma”

Un furto di qualche decina di euro, ma pur sempre un furto. È quello che hanno compiuto, infilandosi nella borsetta matite per gli occhi, qualche rossetto e uno specchietto portatile, due donne da China City a Selargius. I titolari hanno pubblicato una loro foto sui social, estrapolata dal filmato delle telecamere interne, poi l’hanno tolta in attesa, probabilmente, di sporgere una regolare denuncia alle forze dell’ordine: “Cara mamma che vieni vestita con borsa prima classe e occhiali da sole neri in una giornata non particolarmente soleggiata e tu cara ragazza così ben curata e ben vestita so che segui la pagina, volevo dirvi che non voglio indietro gli articoli che avete preso ‘in prestito’ ma vi chiedo di non tornare più”.

“A tutto il resto ci pensa il karma”.