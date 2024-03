Cabras

Tutte le informazioni

Sono sei gli operai che a Cabras verranno assunti tramite il programma integrato plurifondo “Lavoras – misura Cantieri nuova attivazione per l’annualità 2023”: pubblicato l’avviso pubblico.

Il progetto prevede l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di otto mesi, part time, di due muratori, un giardiniere e tre manovali edili. I primi, coadiuvati dai manovali, dovranno occuparsi di attività di manutenzione degli edifici di proprietà del Comune, comprese le scuole e il cimitero comunale, così come di lavori di ripristino e rifacimento dei marciapiedi. Il giardiniere sarà occupato nella manutenzione del verde pubblico, ad esempio con la messa a dimora e la potatura delle piante.

L’avviso si rivolge ai disoccupati residenti o domiciliati a Cabras, iscritti al Centro per l’impiego di Oristano e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID). Tutti i candidati dovranno essere in possesso di patente di categoria B.

Gli interessati in possesso dei requisiti indicati nell’avviso (scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Cabras ) potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, esclusivamente in modalità telematica sul portale www.sardegnalavoro.it, accedendo attraverso lo Spid e compilando il modulo online in tutte