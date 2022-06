Seconda casa in Sardegna, vantaggi e come prendersi cura dell’immobile

Ci sono numerosi vantaggi nell'acquisto di una seconda casa in Sardegna. Sia che stiate cercando un posto da affittare d'estate, sia che vogliate viaggiare più spesso, l'acquisto di una seconda casa sull'isola potrebbe essere un ottimo modo per allontanarsi dalla routine quotidiana.

Perché la Sardegna

Il primo motivo per cui vale la pena acquistare una casa in Sardegna è la sua posizione. Si trova nel bacino occidentale del Mediterraneo, dove il clima è più mite che in altre parti d'Italia. Per questo non dovrete preoccuparvi di inverni troppo freddi o estati insopportabilmente calde, dato che il vento aiuta a stemperare le ondate di calore.

In secondo luogo, nonostante si tratti di un’isola, è possibile arrivare agevolmente a grandi città come Milano e Genova: per mezzo del traghetto – e dell’automobile – si possono raggiungere in poco tempo le grandi metropoli italiane. Il viaggio può poi abbreviarsi ulteriormente se si prende in considerazione l’idea di volare e partire direttamente dall’aeroporto di Cagliari.

Inoltre, non sono da sottovalutare tutte le bellezze che questa terra può offrire. La Sardegna ha infatti bellissime spiagge, ma anche oasi naturalistiche, come quella che circonda il lago di Baratz, l’unico lago naturale dell’isola. Ci sono anche numerosi luoghi storici, tra cui antiche rovine romane ancora oggi in piedi, chiese costruite durante il Medioevo e i famosissimi nuraghi, per i quali si prevede un futuro come siti patrimonio dell’UNESCO.

Come prendersi cura della casa

Una seconda casa in Sardegna è un'ottima idea per chi vuole guadagnare affittando il proprio immobile. Sebbene il clima sardo sia mite e temperato, è comunque importante tenere presente che bisogna sempre essere pronti a prendersi cura della proprietà durante i mesi invernali, quando nessuno la abita. Ecco alcuni consigli per assicurarsi che la vostra seconda casa sia pronta per l'inverno.

Innanzitutto, è importante pensare a utenze e pagamenti, da saldare tutto l'anno nonostante l’assenza. Per quanto riguarda la connessione, è consigliabile utilizzare un'opzione internet senza contratto, come quelle proposte da alcuni operatori, per ritrovarsi a pagare solo quello che si utilizza.

Assicuratevi poi che il sistema di riscaldamento funzioni correttamente prima dell'arrivo dell'inverno. Se ci sono perdite o altri problemi con l'impianto, riparateli subito. In questo modo non dovrete affrontare riparazioni d'emergenza quando fuori farà freddo e le giornate si accorceranno.

Verificate inoltre che tutte le finestre e le porte siano ben sigillate per evitare che l'aria fredda entri in casa durante i mesi invernali. Se necessario, aggiungete dell'isolante intorno agli infissi per far sì che il calore non fuoriesca (ma possono bastare anche materiali improvvisati, come le coperte).

Infine, controllate che non ci siano fessure in cui l'acqua possa infiltrarsi attraverso le pareti o i soffitti in caso di forti piogge: queste infiltrazioni possono causare la formazione di muffe, pericolose sia per la salute che per la casa.