Oristano

Il sindacato Uil pa della polizia penitenziaria chiede un vertice tra prefetti per dichiarare lo stato di emergenza

In appena 48 ore una seconda aggressione di un agente della Polizia penitenziaria nel carcere di Massama. A rivelarlo anche stavolta un sindacato, quello della Uil pa Polizia penitenziaria. Il sindacato ha riferito come un detenuto appartenente al circuito “alta sicurezza”, che non voleva sottoporsi ai controlli previsti dall’ordinamento penitenziario, ha aggredito improvvisamente un poliziotto, soccorso in modo provvidenziale da alcuni colleghi.

Duro il commento del segretario generale della Sardegna della UIL pa Polizia penitenziaria Michele Cireddu: “Il carcere di Oristano è ormai fuori controllo e le aggressioni a danno dei poliziotti si susseguono a ritmo vertiginoso”.

“Gli episodi avvenuti negli ultimi due giorni”, ha aggiunto Cireddu, “sono un campanello d’allarme che non può rimanere inascoltato. In entrambe i casi il personale ha avuto la sola “colpa” di aver fatto rispettare le leggi e di aver garantito la legalità in un Istituto che sembra abbandonato dalle Istituzioni”.

“È un macabro stillicidio di aggressioni”, ha dichiarato ancora Cireddu, “che avviene spesso senza nessuna motivazione o perché alcuni detenuti sfogano le frustrazioni sugli operatori che cercano in ogni modo di garantire la legalità negli istituti”.

“In tanti”, ha proseguito Michele Cireddu, “si domandano: davanti a questi scenari di violenza cosa fanno lo Stato, le Istituzioni, la classe politica ? La risposta è solo una purtroppo: fanno un beato NIENTE!”.

“Continuiamo a ribadire che la situazione in Sardegna è pienamente emergenziale. Mancano i vertici di alcuni Istituti di primissimo livello. Manca la presenza forte dello Stato e la Polizia Penitenziaria è diventata la vittima sacrificale di un sistema penitenziaria allo sfascio!

Nel carcere di Oristano ci è stato riferito che piu’ di 50 Poliziotti hanno chiesto il trasferimento in altre sedi e tantissimi di loro sono addirittura residenti nelle vicinanze dell’Istituto. Questo è un segnale significativo che non può essere ignorato”.

“A nostro avviso occorre un summit tra i vari Prefetti delle provincie sarde per decretare lo stato di emergenza ed il rischio concreto per la sicurezza pubblica perché non intravediamo segnali da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”.

La Uil ha espresso la vicinanza all’agente e all’ispettore che hanno subito l’ennesima violenza.

Martedì, 23 gennaio 2024