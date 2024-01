Oristano

Arrepentina di Antonio Ignazio Garau e versi di Giorgio Luciano Pani

In sardo o in italiano, sono entrambi omaggi a un campione sportivo e a un uomo di valore, che ha amato tanto la Sardegna e i sardi e che è sempre stato ricambiato. Ora più che mai. Pubblichiamo le poesie dedicate a Gigi Riva e scritte da Antonio Ignazio Garau e Giorgio Luciano Pani.

A Frùsia ‘e Tronu

(Arrepentina arretrogada, cun coa a sa dereta)

De Legiunu arribau, / che a tui mai nisciunu,

arribau de Legiunu / s’est intèndiu prus(u) sardu;

sendi tui u(n)u lombardu, / a Sardìnnia lompendi,

u(n)u lombardu tui sendi / s’Ìsula dd’as(i) stimada;

e meda dd’as onorada, / mancai no fessit maseda,

e dd’as onorada meda / cun sa bòcia me in is peis;

ca ddas connosciast is leis / e su coru ddoi poniast,

is leis ddas connosciast / in su fùbbalu e in sa vida;

sa faina atrivida, / càrriga de adrenalina,

atrivida sa faina / dda fadiast in su campu;

lestru che a unu lampu, / friscu che a su bentu estru,

che a unu lampu lestru, / s’aversàriu ti timiat;

ca nemus(u) ti binciat, / ddis cantàst(a) is oremus,

ca no ti binciat nemus / t’ant(i) postu “Frùsia ‘e Tronu”;

nàsciu ses cun custu donu / e in Casteddu tui dd’as pàsciu,

cun custu donu ses nàsciu, / unu spantu ‘ònnia partida.

E imoi chi custa vida / as ditzìdiu ‘e dda lassai,

sempri t’eus a arregordai / che a unu grandu campioni,

currullendi su palloni / in su Santu Paradisu,

innui sighit(i) su bisu, / innui sighit(i) sa sfida,

e inghitzas sa partida / cun Pelè e Maradona

e atrus cun sa corona / de campioni de su mundu.

Curri, Gigi, fi(n)as a fundu, / lompi lestru a cudda porta,

chi ancora un’atra borta, / intendendi a Frùsia ‘e Tronu,

t’at a domandai perdonu, / ca no fait a ti firmai,

e sa bòcia nci at a intrai / po fai binci sa Sardìnnia.

Gràtzias, Campioni!

Tiria – Prammas, su 23 de gennàrgiu de su 2024

Antoni Nàtziu Garau