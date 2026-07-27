(Adnkronos) - Sparatoria a un festival gastronomico di Seattle, negli Usa. Il bilancio è di tre morti e quattro feriti. "La polizia sta indagando su una sparatoria. Diverse vittime. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi al Seattle Center", ha comunicato il dipartimento di polizia di Seattle su X. Il quotidiano Seattle Times racconta che "intorno alle 18, una raffica di colpi d'arma da fuoco ha risuonato al Seattle Center, dove migliaia di persone si erano radunate per il festival gastronomico Bite of Seattle. I testimoni hanno descritto una scena caotica, con folle di partecipanti che correvano e cercavano riparo in tutto il complesso del parco di 74 acri".

La sindaca di Seattle, Katie Wilson, ha annunciato l'arresto di un sospetto per la sparatoria. Wilson in precedenza aveva riferito di due sospetti fermati. La portavoce del Centro medico Harborview, Susan Gregg, ha dichiarato che la struttura ha preso in carico quattro pazienti: un bambino, una donna di 39 anni, un uomo di 23 anni, e un'altra donna la cui età è sconosciuta e che è stata inviata in sala operatoria.