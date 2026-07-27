Da oggi, lunedì 27 luglio, la So.ma. Ricicla srl, la società che garantisce i ritiri degli imballaggi di plastica nel sud Sardegna, ha sospeso l'attività, come comunicato alla Regione il 24 luglio scorso. La società ha motivato la decisione col rallentamento dei ritiri del materiale già pressato e stoccato in attesa di essere conferito agli impianti di recupero e riciclo individuati dal circuito Corepla.
Per scongiurare ripercussioni sulla raccolta
differenziata nei Comuni dell'Isola, l'assessora regionale
dell'Ambiente, Rosanna Laconi, ha sollecitato l'intervento del
governo sul sistema consortile nazionale, con una lettera al
ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto
Pichetto Fratin.
Secondo quanto segnalato da So.ma. alla Regione,
l'attuale programmazione dei ritiri e l'emissione dei relativi
buoni da parte di Corepla non sono sufficienti a garantire il
regolare deflusso dei materiali, situazione aggravata
dall'incremento dei conferimenti estivi.
Il sistema ha cominciato a entrare in crisi alla
fine dello scorso anno. Rallentamenti e temporanee sospensioni dei
conferimenti si sono registrati prima nel nord e poi nel sud della
Sardegna. L'assessora ha subito avviato un monitoraggio continuo e
interlocuzioni coi soggetti della filiera. Secondo quanto riferisce
la Regione, a monte del problema c'è la forte contrazione del
mercato dei materiali ricavati dal riciclo della plastica, causata
anche dalla crescente competitività delle materie prime vergini
provenienti da Paesi extraeuropei. La movimentazione dei materiali
destinati al recupero ha subito rallentamenti e la disponibilità di
spazi di stoccaggio negli impianti si è ridotta.
Il 29 giugno scorso, durante un'audizione
promossa da Laconi, in qualità di coordinatrice della commissione
Ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, i vertici nazionali di Conai e Corepla
hanno confermato criticità diffuse in tutta Italia e manifestato
preoccupazione per possibili rallentamenti della raccolta durante...