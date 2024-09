Se n’è andata a soli 59 anni, Zeddiani piange Maria Luisa Frau

Un velo di tristezza è calato sul paese di Zeddiani, dove all’età di 59 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia, è mancata Maria Luisa Frau. Il triste annuncio è stato dato dal marito, Franco Scano, e dai figli Davide, con la moglie Elisabetta, e Mattia, insieme ai cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti che la ricorderanno per la sua dedizione alla famiglia e la sua generosità. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento, non solo per la famiglia, ma anche per gli amici e i vicini di Zeddiani, che ricordano il suo sorriso e la sua capacità di dare conforto a chiunque ne avesse bisogno. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 16, con una Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di San Pietro. Amici, parenti e conoscenti si stringeranno attorno alla famiglia per accompagnare Maria Luisa nel suo ultimo viaggio, in un momento di preghiera e riflessione, ricco di cordoglio e di ricordi condivisi. Il lutto

