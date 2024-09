Mogoro, dall'autopsia la verità sulla morte di Daniele Giglio

Mogoro e Sassari sono unite nel dolore per la tragica scomparsa di Daniele Giglio, giovane sub di 27 anni, morto lunedì mattina nelle acque di Porto Palmas. Nelle prossime ore, probabilmente già oggi, la Procura di Sassari dovrebbe disporre l’autopsia per chiarire le circostanze della morte, mentre il pubblico ministero continua a raccogliere elementi utili alle indagini. Giglio, appassionato di pesca subacquea e apnea, stava trascorrendo una giornata in mare quando è avvenuto il dramma. Durante una battuta di pesca, qualcosa è andato irrimediabilmente storto. Forse a causa di un malore improvviso. Il suo corpo è stato rinvenuto a circa 26 metri di profondità e a poche centinaia di metri dalla riva, in una zona non distante dalla costa di Porto Palmas, nel territorio di Sassari. A fare la terribile scoperta sono stati due sub, che hanno immediatamente provveduto a riportarlo a riva, nel disperato tentativo di salvarlo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i militari della Guardia Costiera, i carabinieri e il personale sanitario del 118-Areus, che hanno

