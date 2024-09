pandoro e panettone già sugli scaffali

Nei supermercati Md Discount di Bosa sono comparsi, con largo anticipo rispetto al Natale, il pandoro e il panettone artigianale, suscitando sorpresa e qualche risata tra i clienti. Ogni anno il periodo natalizio sembra arrivare sempre più presto, ma quest’anno la presenza del pandoro e del panettone, simboli indiscusso delle feste italiane, fanno riflettere su un possibile “Natale perenne”. C’è chi si chiede se a questo ritmo, a giugno si vedranno i panettoni sugli scaffali e a marzo le uova di Pasqua già in saldo. Tra i corridoi del supermercato, alcuni clienti si fermano a scattare foto con i pandori e panettoni, come se fossero un avvistamento raro, mentre torroni e altre leccornie iniziano a riempire i palchetti. Questo anticipo può essere un promemoria di quanto il tempo scorra rapidamente e di come non sia mai troppo presto per prepararsi alle festività. Se l’ansia dei regali comincia a settembre, almeno si potrà affrontarla con un sorriso, una fetta di pandoro e un po’ di ironia. Chissà, tra non molto

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

