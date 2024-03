Cagliari

L’incidente a ridosso di un incrocio

Due persone ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Sono state trasportate in ospedale in ambulanza. Le tre auto, con a bordo quattro persone, si sono scontrate a un incrocio di Cagliari, all’angolo tra via Is Cornalias e via Sulcis.

Sul posto ha operato la squadra di pronto intervento della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Cagliari che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli.

Presente anche la Polizia Locale di Cagliari