Cronaca L'incidente nella notte

Il luogo dell'incidente ad Assemini

Assemini

Tre persone ferite, due delle quali ricoverate in ospedale in codice rosso, nello scontro frontale tra due auto. È il bilancio di un incidente avvenuto questa notte ad Assemini, in via Is Canadesus. Coinvolte una Fiat 500 e un Opel Astra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari e tre ambulanze del 118.

Gli uomini del 115 hanno estratto da una delle auto una ragazza, rimasta incastrata nell’abitacolo. I soccorritori del servizio 118, intervenuti con tre ambulanze, hanno trasportato in ospedale due persone con codice rosso.

Sul posto anche la Polizia stradale di Sanluri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Giovedì, 4 aprile 2024

