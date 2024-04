Inciviltà Da 20 giorni continuano ad aggiungersi nuovi rifiuti

La discarica cresciuta attorno a una vecchia barca a Su Pallosu

San Vero Milis

È diventata un cassonetto una vecchia barca abbandonata a Su Pallosu, marina di San Vero Milis, in quella che ormai sembra essere diventata una discarica a cielo aperto. Oltre alle buste piene di rifiuti di vario genere, sono spuntati anche un vecchio scaldino, piccoli elettrodomestici e il pezzo di un’altra imbarcazione.

Per molti incivili quel punto è diventato un luogo in cui gettare i rifiuti, che dovrebbero essere invece conferiti correttamente con i servizi di raccolta o all’ecocentro. “È di fatto una discarica abusiva”, ha commentato un lettore. “Da circa 20 giorni è in continua crescita. Si aggiunge sempre qualcosa di nuovo”.

Non mancano inoltre fornetti, taniche, reti da pesca e piatti, residuo magari di una gita al mare: il tutto nonostante la presenza di un cartello