Sciopero nazionale dei trasporti, disagi anche a Oristano

Le principali organizzazioni sindacali italiane del settore dei trasporti hanno annunciato uno sciopero nazionale per il 18 luglio che interessa anche Oristano. Le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugi Fna hanno comunicato la loro adesione all’iniziativa proclamata dalle segreterie nazionali, che coinvolgerà il personale viaggiante e amministrativo del settore automobilistico, ferroviario e metrotranviario. Lo sciopero, che si svolgerà dalle ore 18 alle ore 22, interesserà diverse categorie di lavoratori e differenti ambiti territoriali. Il personale viaggiante del settore automobilistico, ferroviario e metrotranviario si asterrà dal lavoro nelle rispettive sedi territoriali durante l’orario stabilito, mentre il personale amministrativo e degli impianti fissi si fermerà nelle ultime quattro ore della propria prestazione lavorativa. In particolare, le sedi territoriali metrotranviarie di Cagliari e Sassari saranno coinvolte dallo sciopero, con il servizio interrotto dalle 18 alle 22. Anche le sedi territoriali ferroviarie vedranno l’adesione degli assuntori e dei guardabarriere nelle stesse fasce orarie. Per limitare i disagi ai pendolari, l’azienda Arst ha definito

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie