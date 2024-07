Oristano, allerta incendi: l'avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta incendi di livello arancione per giovedì 18 luglio, interessando gran parte della provincia di Oristano. L’allerta arancione indica una condizione di attenzione rinforzata, con un rischio significativo di incendi che potrebbero svilupparsi rapidamente e con grande intensità. Secondo il bollettino diramato, la pericolosità alta, contrassegnata dal codice arancione, suggerisce che le condizioni meteorologiche e ambientali sono tali da poter generare incendi con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate. In tali circostanze, se gli incendi non vengono affrontati tempestivamente, possono raggiungere dimensioni tali da renderli difficilmente gestibili con le sole forze ordinarie di terra e aria, anche se rinforzate. Potrebbe quindi rendersi necessario l’intervento della flotta statale per contenere e spegnere le fiamme. Nel resto dell’isola, il livello di allerta è fissato al codice giallo, che indica una pericolosità media. In queste aree, le condizioni potrebbero portare alla formazione di incendi con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie. Tuttavia, se affrontati prontamente, questi incendi possono

