Oristano, aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico

Le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024-2025 sono ora aperte per gli studenti residenti nelle frazioni o nelle aree extraurbane del Comune di Oristano. “Quest’anno introduciamo una importante novità: riprogrammiamo il servizio di scuolabus in linea con le nuove esigenze delle famiglie e delle scuole – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Luca Faedda -. Al momento prevediamo un sistema di trasporto scolastico strutturato sulla base di 14 percorsi differenti che consentiranno a tutti gli studenti di raggiungere le scuole di appartenenza in condizioni di comodità e sicurezza oltre che nel minor tempo possibile. Una volta che avremo raccolto tutte le iscrizioni valuteremo le eventuali modifiche e integrazioni per rendere il servizio ancor più rispondente alle esigenze dell’utenza”. Anche gli studenti non residenti, ma che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Oristano, possono usufruire del servizio di trasporto scolastico, a condizione di utilizzare le fermate già previste lungo il percorso. L’accettazione delle richieste sarà soggetta alla disponibilità di posti. Coloro

