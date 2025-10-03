Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia: a Livorno porto bloccato, treni in ritardo e cancellati

(Adnkronos) - Sciopero nazionale oggi, 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Cortei in tutta Italia e stop in tutti i settori da Milano a Roma - dove sono stati cancellati già treni e si registrano ritardi - da Napoli a Palermo: effetti su trasporto pubblico con bus e metro, stop ai treni, impatto su scuola e sanità. Garantite tutte le prestazioni minime essenziali in una giornata che si preannuncia non priva di disagi.

Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché senza preavviso, ma non è arrivata la precettazione. "Se si precetta non si risolve il problema ma si alimenta il clima già avvelenato in modo irresponsabile", spiegano fonti del Mit, evidenziando che la legge esistente "punisce chi partecipa a scioperi illegittimi".