Sciopero 12 dicembre, Artigiano in Fiera aprirà in anticipo i cancelli d’entrata
Lo sciopero generale nazionale proclamato dal sindacato Cgil per venerdì 12 dicembre pone una sfida organizzativa per Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro-piccole imprese in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho. Lo sottolinea Artigiano in Fiera.
"Gli inevitabili disagi logistici e organizzativi causati dall'agitazione - in particolare nel settore dei trasporti e dei servizi - rischiano di compromettere il normale svolgimento della giornata e di limitare l'afflusso di pubblico. Questo si traduce in un danno potenziale per i 2.800 artigiani presenti alla manifestazione, per molti dei quali, soprattutto quelli provenienti dai Paesi più poveri, rappresenta un momento cruciale per stabilire contatti e garantire la continuità del proprio lavoro artigianale", si sottolinea.
Nonostante le criticità, l'appello degli organizzatori e degli stessi artigiani "è quello di non rinunciare alla visita. Ogni presenza, in una giornata di difficoltà, assume un valore rafforzato di sostegno diretto all'artigianato e all'economia reale. Per chi arriva in metropolitana o in treno, sarà possibile accedere ai varchi del quartiere fieristico a partire dalle 7.30. In attesa dell’apertura dei padiglioni, prevista per le 9.45, si potrà usufruire dei servizi bar presenti in Porta Est o nell’atrio del Centro Servizi di Porta Sud". La metropolitana sarà regolarmente in funzione fino alle 8.45, mentre i treni saranno attivi dalle 6.00 alle 9.00: in queste fasce orarie è garantito il regolare flusso dei servizi. Ricordiamo, spiegano gli organizzatori, "che è possibile raggiungere la fiera in auto, con oltre 10.000 parcheggi disponibili".
“Gli scioperi, pur essendo uno strumento legittimo di protesta e di rivendicazione, generano conseguenze pesanti per chi vive di lavoro artigianale. Chi lavora con le proprie mani e con passione, subisce in modo sproporzionato gli effetti di queste paralisi. Non si tratta solo di un danno economico, ma anche di un colpo alla credibilità e alla fiducia costruita con fatica nel tempo. È giusto che i lavoratori difendano i propri diritti, ma è altrettanto giusto ricordare che esistono categorie come gli artigiani, che pagano un prezzo altissimo per ogni sciopero. Serve maggiore responsabilità e un dialogo che tenga conto delle esigenze di chi non ha voce, ma che rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale” dichiara Antonio Intiglietta, Presidente e fondatore di Artigiano in Fiera.
