Marocco, crollano 2 edifici di quattro piani a Fes: almeno 19 morti e 16 feriti
E' di almeno 19 morti e 16 feriti il bilancio del crollo di due edifici a Fes, nel nord est del Marocco. Lo rende noto l'agenzia di stampa Map spiegando che i soccorritori continuano a scavare a mani nude tra le macerie dei due edifici di quattro piani ciascuno per estrarre i sopravvissuti, tra cui bambini.
Le autorità marocchine hanno avviato un'indagine giudiziaria per determinare le cause del crollo e valutare se abbiano avuto un ruolo negligenze strutturali, violazioni edilizie o carenze amministrative.
