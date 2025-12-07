Il Napoli batte la Juventus per 2-1 oggi domenica 7 dicembre nel match della 14esima giornata ed è primo in classifica. Gli azzurri, che si impongono con la doppietta di Hojlund, salgono a 31 punti con una lunghezza di vantaggio sull'Inter e 3 sul Milan, impegnato lunedì 8 dicembre in casa del Torino. La Juventus, a cui non basta il momentaneo pareggio di Yildiz, rimane a quota 23, in settima posizione.

Il Napoli conquista il successo nel match iniziato col piede sull'acceleratore. La formazione di Conte spinge sin dall'avvio e sfonda al 7'. Neres scappa a destra, cross rasoterra e Hojlund piomba sul pallone: 1-0. La Juve soffre, rischia più volte di incassare il colpo del k.o. nel primo tempo e non riesce a reagire. La sfida cambia nella ripresa, i bianconeri di Spalletti sono più aggressivi e trovano il pari al 59'. Combinazione tra Yildiz e McKennie, il turco inizia e conclude l'azione: diagonale preciso, 1-1.

Il Napoli si riversa in avanti e torna avanti al 78'. McKennie non riesce ad allontanare il pallone, Hojlund ringrazia e di testa firma il 2-1: vittoria e primo posto.

Nel prossimo turno il Napoli fa visita all'Udinese, la Juve giocherà a Bologna.