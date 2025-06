Sassari, sangue alla festa di paese: 6 giovani accoltellati, arrestato un 18enne

(Adnkronos) - Un 18enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato omicidio dopo gli accoltellamenti nel Sassarese. A Sennori c'era la festa per San Giovanni con centinaia di persone ancora in piazza quando - verso le 2.30 del mattino di oggi, domenica 29 giugno - è partita una discussione tra giovani.

In pochi attimi la situazione è degenerata e il bilancio finale è di sei giovani feriti da coltellate, tra questi dovrebbe esserci anche l'accoltellatore. C'è uno dei feriti, un 21enne nel mirino del giovane armato, che desta molta preoccupazione per le sue condizioni gravi: è stato raggiunto da diverse coltellate in varie parti del corpo, con gravi ferite all'addome. Gli altri son stati colpiti di striscio mentre cercavano di intervenire.

Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri già in servizio per la festa, raggiunti subito dai colleghi di tutta la zona. La tensione era molto alta e non è stato semplice intervenire. Immediati anche i soccorsi del 118 da Sorso e Porto Torres.

