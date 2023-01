Sassari, l’artista Luca Tilocca pestato a sangue: “Preso a calci e pugni per mezz’ora da due giovani”

Brutale aggressione a Sassari la scorsa notte. Il cantante sardo Luca Tilocca, 44 anni, è stato preso a calci e pugni fuori da un locale. Gli aggressori, i due giovani, sono stati subito bloccati dalla polizia, intervenuta dopo le telefonate fatte da alcuni cittadini che avevano assistito al pestaggio. Tilocca è un musicista e un artista molto conosciuto in tutta la Sardegna, da quasi vent’anni la musica e le piazze piene di spettatori rappresentano il suo mondo. Ha riportato ferite soprattutto al volto, Luca Tilocca, e per qualche settimana dovrà curarsi: “Ho notato due giovani sul cofano della mia auto, li ho invitati a spostarsi perchè dovevo andarmene. Hanno iniziato a chiedermi di che marchio fosse la macchina, temevo che mi ammaccassero la carrozzeria. Stavo per sedermi e mi hanno picchiato, colpendo anche il mio amico Alessio Faedda. Abbiamo cercato di toglierceli di dosso, ma nulla. Per mezz’ora ci hanno preso a colpi in testa e in bocca, calci e pugni”, racconta Tilocca. “È intervenuta la polizia, dopo qualche ora sono andato al pronto soccorso e mi hanno riscontrato fratture in faccia, ematomi e mi hanno assegnato un mese di cure. Anche il mio amico ha riportato fratture”. È choccato, l’artista: “Uno dei due ragazzi è stato bloccato da un poliziotto che, nell’inseguimento, è rimasto ferito. I due aggressori avevano tra i venti e i trent’anni. Sono choccato perchè mi hanno picchiato con l’intento di farmi male, sembrava un vero branco”. Di delinquenti, ovviamente. “Chiedo giustizia, c’è la paura di uscire e che possano venire a cercarmi. Vado in giro con il mio spettacolo country e il tributo a De Andrè, sono contento che tanti artisti mi stiano dimostrando la loro solidarietà”. La notizia dell’aggressione subìta, infatti, ha subito fatto il giro tra i suoi tanti amici e colleghi, il web è già pieno di messaggi di solidarietà. Maria Giovanna Cherchi, tra le principali voci sarde, scrive così su Facebook: “Amico tu sei bello e bravo ! Che tristezza sapere cosa ti hanno fatto! Sono profondamente addolorata e ti abbraccio con il cuore! Buona guarigione al corpo e all’ anima ferita”. Molto toccante anche il messaggio, pubblico, di Giuliano Marongiu: “Luca Tilocca è uno dei miei più cari amici da oltre 15 anni, vive per la musica, ama stare tra la gente: la sua propensione verso il prossimo e il grande cuore così ampio e generoso nei confronti di tutti sono tratti che contraddistinguono il suo modo di essere e di manifestarsi. A poche ore da un’aggressione subita con calci violenti in testa e sul viso, senza motivi che possano aver scatenato e tanto meno provocato un’azione così brutale da parte di due giovani incontrati per caso all’uscita di un locale, mi ha chiamato per esternare l’amarezza e comunicarmi il dolore per quanto gli era successo. Sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, i soccorsi sono stati altrettanto celeri e l’augurio è che nell’arco di qualche mese Luca possa rimettersi in piedi e tornare a coltivare i suoi interessi, il suo lavoro, le sue passioni: quel che non guarirà nell’immediato, malgrado la volontà che a Luca scorre forte nelle vene, è l’umiliazione che frange così al margine del vivere civile gli hanno inflitto, sono le ferite che si porta dentro, quel senso di vuoto che persone buone come lui non possono colmare di fronte a fatti vili e criminosi, perché di questo si tratta. “Voglio essere una bandiera contro i violenti: mi hanno fatto male, ma poteva andare peggio. Voglio stare vicino e dare voce a persone che come me hanno subito e continuano a subire forme di aggressione e di violenza, fisica e psicologica”. Luca, tutti ti vogliono bene: la solidarietà che in queste ore ti alleggerisce il dolore è onesta e sincera, perché nel mondo, malgrado il rumore, prevale l’amare. Ti abbraccio forte, ma con cautela”.