Oristano

Ieri la corsa dei contadini. Domani si replica con i falegnami

Si è chiusa tra le polemiche, ieri a Oristano, la prima giornata di Sartiglia. Tanta la delusione dell’oberaiu majori del Gremio dei contadini, Giuseppe Vacca, per lo stop forzato alle discese in via Mazzini . Intorno alle 18.10 su componidori Giovanni Utzei è uscito con la sua pariglia e ha dovuto chiudere la corsa, prima che un terzo dei cavalieri potesse esibirsi.

“Poco prima delle 18 ho ricevuto una telefonata dalla Questura”, ha dichiarato ieri sera il presidente della corporazione ai microfoni di Radio Cuore, “mi hanno ordinato di fermare le pariglie per via dell’ora. Ma c’era ancora luce. È stata la parte deludente di una splendida Sartiglia. Spesso ci scontriamo con le istituzioni, sono profondamente deluso. Penso a tutti quei cavalieri che hanno speso migliaia di euro per questa giornata e che poi non sono riusciti a esibirsi in via Mazzini”.

Amareggiato anche il componidori Giovanni Utzei. “Mi dispiace che molti cavalieri non siano riusciti a correre le pariglie. La responsabilità”, ha dichiarato il capocorsa del Gremio dei contadini, “non è mia, anche perché ho dato poche spade in via Duomo. A decidere di fermare le pariglie è stata la Questura”.

Alla fine, però, hanno prevalso le tante emozioni positive. “Mi avrebbe fatto piacere cogliere almeno una stella”, ha aggiunto Utzeri, “è un peccato. Ma la felicità per questa giornata è immensa, indescrivibile. Ho ricevuto davvero tanto affetto”.