Prima categoria Coreografia con molti colori

Oristano

Coreografia con molti colori

Da quasi quarant’anni accompagna la domenica di Sartiglia con allegria e sorrisi, regalando alla città un momento di vera festa.

E anche quest’anno il Gruppo mascherato Carnevale di Oristano sfila in via Duomo e in via Mazzini prima della corsa alla stella e delle pariglie.

Costumi coloratissimi, quasi ispirati alla figura del clown e una coreografia accolta con tante risate e tanti applausi.

-segue-

Domenica, 11 febbraio 2024

Grazie di aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta